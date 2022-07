direttore sportivo del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro partenopeo di Dimaro. Ecco gli stralci più salienti, con focus sui fronti più "scabrosi" lato calciomercato. A cominciare da Cristiano Giuntoli,, è intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro partenopeo di Dimaro. Ecco gli stralci più salienti, con focus sui fronti più "scabrosi" lato calciomercato. A cominciare da Kalidou Koulibaly , ça va sans dire... Non è mancato nemmeno il riferimento a Paulo Dybala

Su Koulibaly

Ad

"Non è arrivata nessun'offerta ufficiale da parte di nessun club. Ma Kalidou va in scadenza, ha rappresentato Napoli in maniera straordinaria. Stiamo parlando ogni giorno con lui. Il presidente gli ha fatto un'offerta quasi irrinunciabile, gli ha offerto veramente tanto. Gli abbiamo offerto sei milioni per cinque anni, netti, senza bonus e senza niente. Sono 60 milioni di euro lordi e anche un futuro da dirigente perché il ragazzo ci ha dato tanto e si è meritato questa proposta incredibile. Il presidente è molto generoso, ma anche attento ai conti. Da stipendi molto alti quest'anno siamo tornati in una sostenibilità che è una garanzia per i tifosi in un progetto a lunga scadenza. Nonostante questo gli ha fatto quest'offerta, ed è come se gli avesse offerto il doppio".

Calciomercato Koulibaly: secco "no" alle proposte di Juve e Napoli IERI A 07:08

Calcio360: Napoli, rinnovo complicato per Koulibaly

Gli abbiamo offerto sei milioni per cinque anni, netti, senza bonus e senza niente.

Su Dybala

"Dybala lo riteniamo fuori portata, non ci abbiamo mai parlato e non ci abbiamo mai pensato. Sta parlando con altri club".

Offerte per Osimhen?

"Offerte vere e proprio no. Telefonate d'interessamento sì. Tutti sanno che noi abbiamo grandi aspettative nei suoi confronti, ha ancora tre anni di contratto e quindi l'offerta deve essere molto molto importante, lo sanno tutti".

Su Fabian

C'è un rapporto straordinario con la città, ci stiamo parlando. Noi non abbiamo ancora fatto un'offerta dichiarata, ma vogliamo tenerlo con noi e quindi stiamo valutando. Non ci sono offerte da altri club, lui si sta guardando intorno. Vedremo le offerte che ci porterà".

Su Mertens

"Dries ha un rapporto straordinario con Aurelio, che gli ha fatto una proposta importante, di quasi 5 milioni lordi, parenti a 2,5 netti. Questo è il disegno molto semplice".

Spalletti in conferenza

Su Koulibaly

"So dove si va a parare se già parliamo di mercato, tra Koulibaly, Mertens e Fabian che sono i più chiacchierati. Se saranno sereni e motivati il Napoli può andare a disputare partite molto importanti, come lo scorso campionato. La società sta facendo proposte contrattuali importanti, quindi la nostra volontà è che siano giocatori nostri. Viste le difficoltà che sta vivendo il calcio, però, non ce la faccio ad essere spietato come molti miei colleghi quando parlano delle loro società. Si tratterà poi di alzare le cifre di queste offerte".

Ci ha mai parlato?

"Abbiamo pronta una fascia di capitano extra-large per lui, quella di Insigne non gli va bene. Io parlo coi miei calciatori, quindi avrei potuto parlarci, sì".

"Tante voci ci sono dove sono calciatori forti e non situazioni piatte. E noi non vogliamo essere una situazione piatta, ma vogliamo essere una società dove ci sono tante voci, come lo sono le altre. All'allenamento si va forte e poi si vede".

I 10 momenti indimenticabili di Dybala con la Juventus

Calciomercato Juve scatenata: presto l'assalto a Koulibaly e Zaniolo 06/07/2022 A 21:48