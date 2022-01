Lorenzo Insigne è ufficialmente del Toronto FC: lo ha annunciato il club canadese con un comunicato apparso sul proprio sito e sui propri profili social. L'attuale capitano del Napoli ha firmato un pre-contratto che avrà piena decorrenza a partire dal prossimo 1 luglio. Insigne, che il prossimo 4 giugno compirà 31 anni, si è legato al Toronto con un quadriennale: verrà formalmente aggiunto nella rosa in attesa del disbrigo degli ultimi passaggi burocratici legati al suo trasferimento.

Il presidente del Toronto FC: "Un giorno storico per il nostro club"

"Questo è un giorno storico e molto emozionante per il nostro club", commenta il presidente del Toronto FC Bill Manning. "Lorenzo è un attaccante di livello mondiale nel pieno della carriera. È diventato campione d'Europa con l'Italia e si è esibito sui più prestigiosi palcoscenici con il Napoli. Possiede il talento per cambiare le partite, gioca con gioia e passione e i nostri tifosi saranno entusiasti di averlo qui".

"Non vediamo l'ora che Lorenzo si unisca a noi la prossima estate", le parole di Bob Bradley, allenatore e direttore sportivo del Toronto FC. "La sua capacità di creare occasioni da gol per sé stesso e per i suoi compagni è speciale. Avendolo osservato per molti anni, so che è un giocatore che lavora tanto anche per la squadra. È il tipo di calciatore che vai a vedere perché sai che può sempre fare qualcosa di indimenticabile".

