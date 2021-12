Kostas Manolas in Grecia a pochi giorni dal big match contro il Milan a San Siro? All’indomani della Cosa doveva farein Grecia a pochi giorni dal big match contro il Milan a San Siro? All’indomani della disavventura all’aeroporto Capodichino del difensore ellenico, fermato dagli ufficiali della Guardia di Finanza per avere con sé un’ingente somma di denaro, si capisce la ragione del viaggio del difensore del Napoli che è volato ad Atene per sostenere le visite mediche con l’Olympiacos, prossimo avversario dell’Atalanta in Europa League e destinata a diventare la nuova squadra di Manolas da gennaio.

Secondo la stampa greca, l'annuncio è previsto già per la serata di oggi, con i tifosi pronti a riaccoglierlo nel club in cui ha mosso i primi passi. In realtà la trattativa, che coinvolge i due club e i giocatori, è ancora da perfezionare, soprattutto per la parte riguardante le mensilità dell’ingaggio della stagione corrente. Manolas tornerebbe in Grecia dopo 7 annate in Serie A, vissute con le maglie di Roma e Napoli in cui ha raccolto oltre 216 gettoni in massima serie.

