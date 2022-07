Svolta improvvisa nel futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale del Napoli, da poco arrivato in ritiro con la squadra e in attesa di avere un colloquio diretto con il presidente De Laurentiis, nelle ultime ore si è avvicinato prepotentemente al Chelsea. I Blues, che devono assolutamente intervenire in difesa visti gli addii a parametro 0 di Rudiger e Christensen, hanno accelerato per il senegalese mettendo sul piatto un ricco contratto triennale garantito. Una mossa che ha in parte spiazzato il Napoli, che si aspettava di poter arrivare al rinnovo del contratto, e anche la stessa Juventus, intenta ad imbastire una strategia con il procuratore Ramadani per portarlo a Torino. Koulibaly è infatti stato individuato da Allegri come perfetto sostituto di De Ligt, per cui ancora manca l'accordo economico con il Bayern Monaco. Ora, però, i bianconeri saranno costretti a cambiare obiettivo visgta anche la volontà del Napoli di cedere ovviamente il giocatore all'estero: il Chelsea pagherà il difensore circa 40 milioni di euro.

Spalletti: "Koulibaly? La fascia da capitano è pronta"

Ad

Calciomercato Zaniolo e i 50 milioni: prezzo troppo alto? 7 ORE FA

Calciomercato Dybala, vacanze finite senza offerte: allenamenti da solo 10/07/2022 A 07:22