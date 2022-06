La storia d'amore tra Kalidou Koulibaly e il Napoli, iniziata nel 2014, sta per finire. E ora non rimane che da capire quando: se ora o tra 12 mesi. Secondo Sky, le trattative per il rinnovo del centrale senegalese con gli azzurri sono arrivate a un punto morto. Niente accordo e, apparentemente, niente spiragli perché un'intesa si possa trovare nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.

Koulibaly, in sostanza, è concretamente sul mercato. E, dunque, se ne andrà da Napoli adesso oppure tra un anno. Anche se ieri, dal ritiro del Senegal, diceva: "Non so nulla del futuro, anche se spero che tutto si risolva rapidamente". Il Napoli chiede 30 milioni di euro per lasciarlo partire: all'apparenza pochi per uno dei migliori difensori della Serie A, ma il contratto in scadenza il prossimo anno è una spada di Damocle sulla testa della dirigenza partenopea. E l'alternativa è ancora peggiore, almeno da un punto di vista prettamente economico: quella di trattenere Koulibaly per un'ulteriore stagione, perdendolo così a parametro zero nell'estate del 2023.

I possibili sostituti: da Kim a Senesi

Mentre il Napoli deve fare i conti con la prospettiva sempre più concreta di lasciar andare già ora Koulibaly, i nomi dei potenziali sostituti iniziano ad emergere. A partire da Kim Min-jae, 25 anni, difensore del Fenerbahçe e della nazionale sudcoreana: secondo Sky è lui la prima scelta di De Laurentiis e Giuntoli. Resiste il profilo di Leo Ostigard, reduce da una buona esperienza con la maglia del Genoa. Nel listone anche Marcos Senesi (Feyenoord, appena convocato dall'Argentina) e William Saliba, di ritorno all'Arsenal dopo aver giocato al Marsiglia. La caccia è cominciata. Ma sostituire adeguatamente un colosso di tale calibro non sarà semplice.

