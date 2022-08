SI complicano i piani del Napoli per la porta. Keylor Navas sembrava ormai prossimo all'approdo in Campania avendo trovato l'accordo totale con la società partenopea. Il nodo resta però quello della buonuscita con il PSG, dal momento che il portiere non vuole rinunciare ai 18 milioni previsti dal suo contratto per i prossimi due anni. Ostacolo che appare al momento insuperabile e sembra compromettere il suo trasferimento in Italia.

Fabian Ruiz con la maglia del Napoli Credit Foto Getty Images

In giornata Fabian Ruiz sosterrà le visite mediche completando il percorso inverso rispetto a quello del portiere. Per lui un contratto di 5 anni con il PSG, nelle casse del Napoli 25 milioni di euro. Se dovesse saltare l'affare Navas è probabile che il titolare resti Meret, non essendoci al momento trattative alternative.

