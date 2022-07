Finalmente una gioia per il Napoli e i suoi tifosi.. Come riporta Sky Sport è tutto fatto per il difensore coreano, per il quale. Visite mediche fissate per lunedì, mentre emergono anche i dettagli dell'accordo tra le parti:, con opzione per altri due anni. Una trattativa non semplice, con il Napoli che è stato costretto a risalire la china dopo l'iniziale inserimento del Rennes. Al coreano, alla fine, non è bastato il richiamo del suo ex allenatore Bruno Genesio per accettare la Ligue 1:. Spalletti può finalmente sorridere e dimenticare almeno in parte l'addio di Koulibaly : il Napoli ha il suo nuovo guardiano.