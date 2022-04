Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Napoli, Spalletti a rischio anche con la Champions

A pagina 16 della Gazzetta dello Sport ampio spazio alla questione Napoli. Nell’articolo si sottolinea come Spalletti sia a rischio anche con la Champions. De Laurentiis però non ha ancora deciso e, come sua abitudine, comincerà un giro di colloqui personali prima di scegliere. Insieme ai classici nomi già valutati in passato - leggi Italiano e De Zerbi - ecco che torna in auge Gian Piero Gasperini. De Laurentiis ha inseguito due volte il tecnico attuale dell’Atalanta. Chiaramente occorrerà aspettare maggio per capire come si evolverà la situazione in casa Napoli e valutare poi se la strada Gasperini è percorribile

La nostra opinione. Entrare nella testa di ADL è esercizio impossibile. Fino a 2 settimane fa il Napoli giocava per lo Scudetto e a inizio stagione non era certo nel lotto delle favorite. Spalletti ha fatto un lavoro incredibile. Cacciarlo sembra un follia, oltre che una scelta molto costosa. Ma con i soggetti in gioco davvero non ci può certo dire “impossibile”. Una situazione dunque da monitorare da qui a fine campionato.

Juventus, Di Maria o Zaniolo?

Sulle pagine di Tuttosport come sempre ampio spazio alla Juventus con il post Dybala che prende i nomi di Di Maria o Zaniolo. Il primo convince di più ma il secondo ha dalla sua l’età. La Juventus è dentro questo dubbio ma deve decidere alla svelta perché l’argentino è un’opportunità su cui non può attendere a lungo, non essendo l’unica interessata tra le big in Europa.

La nostra opinione. In effetti il dubbio non è così semplice da risolvere. L’argentino è più forte di Zaniolo ma come ingaggio costa nettamente di più e ci sono 12 anni – dodici! – di differenza sulla carta d’identità. Chiaro, questi portano anche esperienza e qualità immediata, cosa che alla Juventus serve come il pane. E forse quest’ultima è la cosa più importante per i bianconeri.

Italiano, clausola da 10 milioni entro il 15 giugno

Sul Corriere dello Sport spazio a una questione che sta infiammando Firenze: la clausola del tecnico Vincenzo Italiano. Come ai tempi dello Spezia, nel contratto, riporta il Corriere dello Sport, è presente una clausola per liberarsi subito: la cifra però non è bassa. Sono 10 milioni di euro da versare necessariamente entro e non oltre il 15 giugno. Il tecnico è chiacchierato anche lui in ottica Napoli e non solo.

La nostra opinione. Italiano è uno dei tecnici migliori della Serie A e a Firenze lo sta dimostrando chiaramente. Non è una cifra impossibile per chi volesse andare ad assaltarlo tra le big. Un potenziale affare insomma.

