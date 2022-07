Kvicha Kvaratskhelia al Napoli. Molto più che un semplice nome un po' bizzarro. Il georgiano è diventato oggi ufficialmente un giocatore azzurro, con il contratto che è stato depositato in Lega questa mattina. Il ventunenne è stato pagato in tutto 9.5 milioni di euro e ha firmato un accordo quinquennale con il club partenopeo: ingaggio annuale da 1.1 milioni. Lo stesso giocatore si è detto entusiasta della sua nuova avventura italiana in un'intervista all'emittente russa SportExpress: "Ho sempre sognato un grande club, il Napoli lo è! Voglio lavorare con Spalletti: non so come mi userà, mi ha detto solo che ero pronto e mi ha parlato della squadra. E' un allenatore molto forte, non vedo l'ora di lavorare con lui".

Ad accogliere Kvaratskhelia ci ha pensato, come al solito, anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli h fatto ricorso ai social network per dedicare il proprio benvenuto al georgiano: "Benvenuto Kvicha! Che l'azzurro del mare e del cielo possa essere il colore identitario della tua anima e dei tuoi piedi che devono contribuire a un Napoli sempre più vincente".

