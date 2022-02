Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Zielinski vale almeno 60 milioni, De Laurentiis può decidere il prezzo

Il centrocampista polacco ha rinnovato fino al 2024, non c’è clausola rescissoria. Lo vogliono in Premier e anche in Spagna. Il Napoli vuole costruire il futuro attorno a lui. La Gazzetta dedica una pagina a Piotr Zielinski che a Barcellona ha segnato il gol del momentaneo vantaggio: base d'asta, 60 milioni di euro.

La nostra opinione: Il gol al Barcellona ha attirato tutti i riflettori su di lui: Zielinski in questa stagione più che nelle altre è diventato l'anima del Napoli: un combattente, un guerriero, spesso anche un goleador. Il ragazzo polacco si è preso il palcoscenico e non lo vuole mollare. 60 milioni di euro ci sembra un pezzo "onesto" da cui partire per ragionare, sempre che di lui ci si voglia privare. Ovviamente - come scrive Gazzetta - gli acquirenti ci sarebbero eccome, dalla Premier League in giù: resta da capire quanto il Napoli voglia capitalizzare una sua eventuale cessione.

Ibrahimovic punta al rinnovo?

Intervistato a Radio 105, Zlatan Ibrahimovic ha commentato così il grave infortunio ai tempi di Manchester e il suo futuro: "L’infortunio nel calcio? È molto difficile. Nella mia carriera non ho avuto tanti stop. Negli ultimi anni invece mi sono fermato spesso, anche con un infortunio grave. Ma è Ibra che decide quando smettere. Tanti continuano a darmi del finito, ma mi caricano”.

La nostra opinione: Zlatan Ibrahimovic deve decidere cosa fare da grande: i continui infortuni stanno incidendo molto anche sulla stagione in corso - quella di oggi è la quarta gara consecutiva che salta - e non possono non creargli qualche punto di domanda in più in ottica rinnovo di contratto. Ibra lo ha detto e ripetuto più volte che andrà in grande difficoltà quando dovrà decidere di smettere di giocare: da qui il fatto di voler allontanare il più possibile quel momento. Siamo certi che finché gli infortuni saranno superabili allora lui farà di tutto per restare all'interno dello spogliatoio del Milan; non certo per fare la prima donna, ma per aiutare i suoi compagni a crescere e a lottare per obiettivi importanti.

Belotti, parole che sanno di addio: il Milan sullo sfondo

"Ultimo derby con la maglia del Toro? Non lo so. Se per caso lo fosse stato sono orgoglioso di me stesso e dei compagni, abbiamo fatto una grande partita". Così l'attaccante del Torino Andrea Belotti a Dazn sul suo futuro.

La nostra opinione: Il Gallo Belotti non molla mai e si è visto anche nella partita contro la Juventus: Gol da bomber di razza, lotta per tutto il match con la solita generosità, trova il gol quando sembra che debba uscire. Gli infortuni hanno gravemente influenzato la sua ultima stagione ma la sua professionalità non si mette in dubbio: ora resta da capire cosa possa fare del suo futuro. "Ora deve fare un grande finale di stagione e poi decidere con calma quello che è meglio per lui": anche le parole di Juric sanno di addio. Il Milan potrebbe essere la sua destinazione, come si è già paventato nelle ultime settimane.

