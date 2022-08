Tottenham per 500 mila euro di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Le due società, in questa stagione, si divideranno l'ingaggio. Fissate a domattina, giovedì 18 agosto, le visite mediche per il Napoli di Tanguy Ndombele . Il franco-congolese arriverà dalper 500 mila euro di prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Le due società, in questa stagione, si divideranno l'ingaggio.

Ad

Ndombele-Napoli: un mediano di quantità e qualità alla corte di Spalletti

Calciomercato Napoli show: ecco le cifre di Ndombele e Raspadori IERI ALLE 10:28

Classe 1996, 26 anni il prossimo 28 dicembre, Ndombele è un mediano di quelli moderni, in grado di abbinare alla perfezione quantità e qualità. Un giocatore che, però, è anche bisogno di riscatto, dopo essere finito ai margini del progetto tecnico-tattico di Antonio Conte, che non ha mai creduto in lui, sin dall'approdo del tecnico salentino agli Spurs. A gennaio, subito il prestito al Lione. Quest'estate, direttamente fuori rosa, senza possibilità di dimostrare il proprio reale valore. Decisamente elevato, invece, anche a giudicare dalla cifra con cui il Tottenham lo portò in Premier League, nell'estate 2019: ben 62 milioni più 10 di bonus proprio al Lione, club in cui Ndombele era stato cullato ed era cresciuto a suon di prestazioni sontuose.

Luglio 2022, Tanguy Ndombele in allenamento col Tottenham, contrastato da Bryan Gil (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Ndombelé, pupilo di Mourinho

Certamente, anche in caso di eventuale riscatto del club partenopeo, per gli Spurs si tratterà di una minusvalenza decisamente marcata, aspetto che però, di questi tempi nella ricchissima Premier League, non sembra essere un aspetto di particolare interesse. Ndombele, i primi due anni di Tottenham era stato un vero e proprio punto di riferimento, un pupillo prima di Mauricio Pochettino e poi di José Mourinho, che nella scorsa sessione invernale di calciomercato, a gennaio, lo aveva chiamato alla Roma. Il giocatore aveva poi scelto di tornare nella sua "comfort zone" di Lione, non riuscendo tuttavia a ripetersi come nella prima esperienza.

Calcio360: Napoli, in arrivo Ndombele e Raspadori

Serie A Spalletti sceglie il profilo basso: "Percorso lungo, è solo una partita" IERI ALLE 19:39