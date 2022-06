Mbappé vuole mandare via Neymar vuole tornare al Barcellona, il PSG sta pensando ad una cessione di Neymar... Se ne sono dette di tutti i colori nelle ultime settimane, ma c'è il rischio fondato che il brasiliano stia per firmare un nuovo contratto con il club della capitale francese. Non c'è una reale trattativa in corso per il rinnovo ( uno dei più pagati al mondo ), ma c'è una clausola dello stesso contratto. A rivelarlo è stata l'che ha spiegato come, se nessuno dovesse fare un'offerta da qui al 1° luglio - offerta soddisfacente per il PSG s'intende - il contratto del classe '92 si rinnoverà fino a giugno 2027 (quello in corso dura fino al 2025).