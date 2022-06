Iniziano a circolare le prime voci riguardo al mercato estivo e, tra un Pogba che ha dato anche il Milan sta iniziando a guardarsi intorno. Il Club rossonero ha cambiato da poco proprietà passando rumors indicano Zaniolo come potenziale prossimo numero 22 rossonero e Noa Lang come crack per la fascia destra. Il giovane talento ha già fatto sapere che non rimarrà in Belgio a giocare e, parlando al quotidiano belga Het Laatste Nieuws, ha detto: e, tra un Pogba che ha dato l'addio al Manchester United e un Berlusconi che apre la porta ad un clamoroso ritorno di Balotelli al Monza Il Club rossonero ha cambiato da poco proprietà passando da Eliott a Redbird e, attualmente, si è aperta la caccia ad un trequartista ed un attaccante esterno. Alcuniindicano Zaniolo come potenziale prossimo numero 22 rossonero eIl giovane talento ha già fatto sapere che non rimarrà in Belgio a giocare e, parlando al quotidiano belga, ha detto:

Ad

Milan? Non posso negare che sia decisamente interessato a me, ma non ho ancora un accordo con loro o un altro club.

Calciomercato Ufficiale! Pogba lascia il Manchester United, Juve alla finestra 3 ORE FA

Le parole del giocatore

"Non mi rivedrete sicuramente in Belgio nella prossima stagione. Ora sono pronto, voglio un club che giochi la Champions League e possa puntare al top. Non miro subito al Real Madrid, ho 22 anni e ho tutto il tempo, ma arriverò al top, sono sicuro. Milan? Non posso negare che sia decisamente interessato a me, ma non ho ancora un accordo con loro o un altro club. Il Bruges vuole 30 milioni, io credo che 25 siano già una buona cifra. Non possono trattenermi oltre e negarmi un trasferimento da sogno. Qui non ho più niente da imparare, i miei numeri parlano...".

Pioli show a Casa Milan: ringrazia i tifosi e canta Pupo

Calciomercato Galliani: "Con il Monza un'impresa. Balotelli tornerebbe? Vediamo..." 3 ORE FA