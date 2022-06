Noa Lang ma al momento in Belgio non sono arrivate offerte ufficiali: è lo stesso giocatore ai microfoni del quotidiano online olandese nu.nl a smentire accordi di sorta con i rossoneri. "Non ho nessun accordo con il Milan o altri. Non so da dove arrivino queste notizie", ha detto. Un duro colpo per i tifosi rossoneri che già stavano pregustando l'arrivo dell'esterno 22enne. Niente Milan, almeno per il momento. viene continuamente accostato ai rossoneri ma al momento in Belgio non sono arrivate offerte ufficiali: è lo stesso giocatore ai microfoni del quotidiano online olandesea smentire accordi di sorta con i rossoneri.ha detto. Un duro colpo per i tifosi rossoneri che già stavano pregustando l'arrivo dell'esterno 22enne.

Cambio in arrivo

Per ora dicevamo, perchè la volontà del giocatore sembra quella di cambiare prospettive: "L'accordo con il Bruges è che deve arrivare un'offerta, su questo entrambe le parti sono d'accordo. Voglio continuare a crescere e quindi devo fare un passo in avanti". Ma in caso di permanenza al Bruges, l'olandese darà come sempre il 100%: "Se dovrò restare al Brugge, lo farò con tutto il mio amore. Amo il club e darò sempre il 100%".

Obiettivo Mondiale

Nel mirino di Lang, come di tanti altri giocatori, c'è Qatar 2022, soprattutto dopo il primo gol realizzato con la maglia dell'Olanda: "Se ho paura di sbagliare la mia scelta? Non ho paura di questo, devo continuare a crescere. Se vado in un club più grande, probabilmente diventerò un calciatore migliore. Vedo solo benefici in vista del Mondiale".

L'offerta del Milan (di cui si era parlato)

22 milioni per arrivare al giocatore del Bruges, più bonus (operazione da 25 milioni). Contratto da 5 anni con ingaggio da 2,8 milioni di euro a stagione, più bonus, per il classe '99.

