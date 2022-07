Dall'Inghilterra sicuri: il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici si starebbe preparando all'assalto per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma è il pupillo di Antonio Conte, e l'allenatore pugliese avrebbe chiesto alla società uno sforzo per portarlo a Londra. Sforzo più operativo che economico, poichè gli Spurs potreanno presto contare su un tesoretto totalmente reinvestibile dalle cessioni. Sono ben sette i giocatori in uscita, per un totale di 140 milioni di euro (120 milioni di sterline) per rimettere in moto il mercato. A riportarlo è il The Guardian.

Nicolò Zaniolo, Roma-Portimonense, Getty Images Credit Foto Getty Images

Ad

Una notizia che non verrà accolta bene dal quartier generale della Juventus, da tempo sulle tracce del giocatore. La pista però, subito dopo l'acquisto di Bremer si è raffreddata decisamente. Complice la volontà di Mourinho, che nel ritiro portoghese non ha esitato a piazzare Zaniolo al centro dello scacchiere giallorosso nonostante lo sbarco di Paulo Dybala. Per lo Special One Zaniolo è pedina imprescindibile, e chi lo vuole dovrà essere disposto a sganciare una cifra non indifferente (la valutazione si aggira attorno ai 50 milioni). La Juve può reinvestire ancora parte dell'incasso della cessione di De Ligt, ma fronteggiare un'asta con il ricco Tottenham di Paratici (che conosce bene la forma mentis juventina sul mercato) potrebbe rivelarsi una mossa sanguinosa.

Calciomercato Arrivabene: "Bremer soffiato all'Inter? Il mercato è aperto" 2 ORE FA

Mou e il ritorno del papelito: "Per Zaniolo c'è un'ossessione"

Calciomercato Chi è Kim, "Il Mostro" che può far dimenticare Koulibaly 4 ORE FA