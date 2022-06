PSG? A quanto pare i parigini hanno ancora fame sul mercato e, secondo il quotidiano spagnolo AS, il club di Al-Khelaïfi avrebbe sorpassato il Milan per l'ingaggio di Renato Sanches. I rossoneri avevano ormai trovato l'accordo col centrocampista portoghese sulla base di 3 milioni più bonus, mancava solo l'intesa col Lille che non voleva scendere a 20 milioni. Ecco che è subentrato il PSG, che quei 20 milioni li verserebbe eccome al club nordista con tanto di bonus. Un sorpasso che fa male al Milan che cercava qualcosa di nuovo a centrocampo dopo la partenza di Kessié e i rumor circa un C'è posto nel centrocampo del? A quanto pare i parigini hanno ancora fame sul mercato e, secondo il quotidiano spagnolo, il club di Al-Khelaïfi avrebbe sorpassato ilper l'ingaggio di. I rossoneri avevano ormai trovato l'accordo col centrocampista portoghese sulla base di 3 milioni più bonus, mancava solo l'intesa col Lille che non voleva scendere a 20 milioni. Ecco che è subentrato il PSG, che queili verserebbe eccome al club nordista con tanto di bonus. Un sorpasso che fa male al Milan che cercava qualcosa di nuovo a centrocampo dopo la partenza die i rumor circa un addio anche di Bennacer

In Francia confermano l'operazione e la legano a quella del possibile nuove allenatore. C'è in corsa Zidane per sostituire Pochettino, che dovrebbe essere esonerato a breve, ma sulla lista dei potenziali nuovi tecnici c'è anche Christophe Galtier che ha vinto un titolo di Ligue 1 proprio in faccia al PSG. È stato lui a rivalorizzare Renato Sanches e questo acquisto potrebbe essere atto ad ingolosire Galtier a lasciare Nizza per venire a Parigi.

