Cristiano Ronaldo e Leo Messi di nuovo antagonisti in Ligue 1? E’ la suggestione che si sta stagliando all’orizzonte nelle ultime ore e che sta dividendo il popolo dell’Olympique Marsiglia, club glorioso e vicecampione di Francia nella stagione 2021-22 (dunque certo di poter prendere parte alla prossima fasi a gironi della Champions League) starebbe ragionando sull’idea di ingaggiare CR7.

Da settimane in rotta con il Manchester United, il fuoriclasse portoghese - cinque volte vincitore del Pallone d’Oro – cerca un club che gli permette di giocare la Champions League e i fan dell’OM da giorni attraverso i social media e l’hashtag #RonaldoOM spingono affinché il presidente Pedro Longoria, faccia un tentativo e si impegni a regalare a Igor Tudor il cannoniere di Madeira.

Ad

I rumors si fanno sempre più insistenti e coinvolgono anche grandi ex stelle della squadra biancazzurra come Djibril Cissé, ex giocatore del Marsiglia (2006-2008) e grande tifoso dell’OM, e il famoso rapper transalpino Jul.

Premier League Troppe critiche, Ronaldo rifiuta la stretta di mano di Carragher UN GIORNO FA

"Cristiano, amico mio. Vieni a Marsiglia, mi prenderò cura di te”, il messaggio che l’ex attaccante della Lazio ha inviato a CR7, che ha duellato ai tempi della sua militanza in Premier League quando vestiva la maglia del Liverpool. " Fammi sognare ", ha twittato il popolare rapper marsigliese, con una foto di Cristiano Ronaldo che indossa la maglia dell'OM.

Certo, l’OM – che cerca un rinforzo per l’attacco, vista la quasi certa partenza di Arek Milik, verso la Juventus - ha dalla sua la carta di poter giocare la Champions League e attrarrebbe Ronaldo che potrebbe ritrovare la sua eterna nemesi, Leo Messi, ma da un punto di vista finanziaria, l’ipotesi è tutt’altro che di facile realizzazione, dato che la stabilità finanziaria del club presieduto dal patron Longoria è tutta da dimostrare e Cristiano Ronaldo, resta titolare di uno degli stipendi più onerosi sul panorama europeo.

Ten Hag: "Ronaldo è parte del progetto. Molti se ne sono andati prima"

Calciomercato Ronaldo sui social: "Futuro? Presto saprete tutta la verità" 17/08/2022 ALLE 11:06