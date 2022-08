Milan, Onyedika sempre più distante: andrà al Club Bruges

Raphael Onyedika è sempre più distante dal Milan . Il centrocampista nigeriano del Midtjylland, infatti, ha ricevuto un'offerta da 9 milioni, che il club danese intende accettare. Lo riporta Sportmediaset.

La nostra opinione. A nostro avviso, a cifre di questo genere, il Milan - messe sul piatto tutte le variabili del caso sui conto in regola - avrebbe potuto fare uno sforzo in più dei 5 milioni di budget previsti. Incredibile constatare come, almeno per questa operazione, il Club Bruges abbia più potere di mercato rispetto ai rossoneri. Ma i tempi sono quelli che sono e accade anche questo...

Newcastle, è arrivato Isak dalla Real Sociedad

Alexander Isak è un nuovo attaccante del Newcastle United, Lo svedese classe 1999 è stato prelevato dalla Real Sociedad per una cifra intorno ai 70 milioni di euro. Non è stata fin qui annunciata, invece, la durata del contratto. Isak indosserà la maglia bianconera numero 14.

La nostra opinione. Se al Milan non si riesce a spendere più di 5 milioni in mediana, in un club "neoricco" come il Newcastle si spende e si spande. Anche per giocatori di buon livello e non eccelso: Isak vale veramente 70 milioni di euro. Secondo noi No.

Hellas Verona: ufficiale Yayah Kallon dal Genoa

"Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito fino al 30 giugno 2023 – in prestito oneroso con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni - da Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Yayah Kallon. Nato il 30 giugno 2001 a Kono, in Sierra Leone, l’attaccante milita nel campionato di Serie D vestendo la maglia del Savona nella stagione 2018/19. Le prestazioni con i liguri gli valgono la chiamata del Genoa, con cui disputa per tre anni consecutivi il campionato Primavera, totalizzando 12 gol e 15 assist in 41 presenze. Nello stesso periodo si fa sempre più spazio in Prima Squadra, arrivando a debuttare in Serie A il 22 maggio 2021, all’età di 19 anni, nel match contro il Cagliari. Nella stagione 2021/22 arriva anche il primo gol tra i professionisti, siglato in Coppa Italia contro il Perugia. Nell’ultima stagione, Kallon ha maturato ulteriore esperienza Serie A collezionando 15 presenze complessive, impreziosite da 2 assist. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Yayah Kallon, augurandogli una militanza in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra".

La nostra opinione. Ottima la prospettiva in attacco, ma - in questi ultimi giorni di mercato - l'Hellas Verona è chiamato a fare qualcosa in più. La squadra si è sostanzialmente indebolita e il lavoro del nuovo allenatore Gabriele Cioffi al momento non convince.

L'Udinese pesca in Ghana per l'attacco: ecco Raymond Asante

"Udinese Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Raymond Asante, attaccante ghanese classe 2004 proveniente dallo Young Apostles Football Club. Esterno offensivo in grado di giocare anche dietro la punta, Asante è dotato di grandi rapidità e creatività nell’uno contro uno e di un bel calcio in porta. Si è legato all’Udinese fino al 30 giugno 2027".

La nostra opinione. Operazione di contorno, a squadra già ultimata, per un ragazzo in grado di approcciare al calcio italiano (ed europeo) in totale serenità. Altro colpo costruito dagli scout bianconeri.

Serie B, colpo Palermo: Corini riabbraccia il terzino Mateju

"Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ales Mateju. Il calciatore si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2024, con un'opzione in favore del Palermo FC per una terza stagione sportiva. Ad Ales il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".

La nostra opinione. Mister Eugenio Corini lo conosce bene, avendolo avuto al Brescia. In più si tratta pur sempre di un nazionale slovacco: un terzino di sicuro affidamento per chi ambisce alle zone nobili della B.

Leão: secco 'No' del Milan al Chelsea; Juve, lunedì Paredes

