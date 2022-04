Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Osimhen-Napoli, l'incontro segreto per l'addio

Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione. Il suo rendimento con la maglia azzurra ha scatenato l'interesse di una big europea su tutte: il Manchester United. Secondo il Corriere dello Sport, i Red Devils sarebbero disposti a ricoprire d'oro Aurelio de Laurentiis: il presidente dei partenopei, il giocatore nigeriano, il procuratore e il ds Giuntoli avrebbero partecipato mercoledì ad un summit in cui i cento milioni che il Newcastle offrì a gennaio sono diventati la base di partenza per un’asta a cui parteciperà anche l’Arsenal, ma lo United è davanti.

La nostra opinione: va ancora verificata la volontà di Erik ten Hag, l’allenatore olandese a cui è stata affidata la rifondazione del Manchester United, club che non può più permettersi di vivere alla periferia della Champions League. Però qualcosa si sta muovendo a Napoli e il faccia a faccia di ieri ne è un segnale.

Leao, il rinnovo a fine campionato

L'interesse su Rafael Leao dei top club stranieri è decisamente cresciuto negli ultimi mesi, tanto che mercoledì sarebbe stata registrata una maxi offerta dall'estero a casa Milan. La strategia del club rossonero, secondo la Gazzetta dello Sport, non cambia: Maldini e Massara hanno discusso con conseguenze positive (ma non definitive) del rinnovo di contratto del giocatore, sulla base di un prolungamento fino al 2026 con adeguamento salariale sui 4,5 milioni all'anno. La firma arriverà a fine campionato. Secondo la Rosea la cifra potrebbe anche essere ritoccata. Il rinnovo del portoghese, così come quello di Bennacer, sarebbe all'ordine del giorno anche della nuova proprietà Investcorp.

La nostra opinione: il Milan stesso non vuole privarsi del suo giocatore più spettacolare. Se, però, dovessero arrivare offerte davvero vertiginose (nell'ordine dei 70/80 milioni) il club potrebbe considerarle.

Juve, il futuro di Fagioli

Come riporta la Rosea, il futuro di Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus in prestito alla Cremonese ha due variabili: un contratto in scadenza nel 2023, per cui ci saranno inevitabili discussioni, e il futuro della Cremonese. Se la promozione in A diventerà realtà, una conferma sarebbe la scelta più naturale per lui e per Zanimacchia, altro giocatore di proprietà Juve fondamentale per Pecchia.

La nostra opinione: a Torino dovrebbe rimanere Nicolò Rovella, preferito al momento a Fagiole. Il regista del Genoa sarebbe il prescelto vista la maggior esperienza in Serie A, ma non sono escluse sorprese dell’ultim’ora.

