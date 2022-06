"Mi scuso perché non parlo italiano. Mi dispiace, è una vergogna. Farò il mio meglio per parlare italiano e comincerò le lezioni, ma le prime parole imparate sono forza Milan". Dopo l’incontro e gli annunci ufficiali di questa mattina mercoledì primo giugno , Gerry Cardinale ha visitato i vari locali di Casa Milan, rimanendo piacevolmente impressionato dal museo, visti i tanti trofei conquistati negli anni dal club. Quindi ha pranzato con tutta la dirigenza, che sarà protagonista anche del nuovo corso della proprietà rossonera. Queste le sue prime parole:

Ad

Odio perdere. Io voglio vincere. Lo sport oggi è un grande business. Il nostro lavoro è essere custodi responsabili (Gerry Cardinale)

Calciomercato Lang apre al Milan: "I rossoneri sono interessati a me" UN' ORA FA

Custode del lavoro e della storia

"Congratulazioni a Elliott, Ivan (Gazidis, ndr), Paolo (Maldini, ndr). Investo nello sport da 25 anni e vedere questo museo mi ha colpito tantissimo. C’è una storia ricchissima di successi. Il mio lavoro sarà essere un custode di tutto questo, lavoro che si fa con un gruppo di lavoro, con il lavoro di squadra. Il team di Elliott ha fatto un lavoro fenomenale, io vorrei continuare questa cultura della vittoria. Odio perdere. Io voglio vincere. Lo sport oggi è un grande business. Il nostro lavoro è essere custodi responsabili".

I nuovi traguardi

"Lo scorso weekend sono andato in piazza per le celebrazioni. Ho vissuto celebrazioni per titoli Nba, Nfl, Mlb ma non ho mai visto nulla di simile. Mi ha toccato. Mi ha ricordato quale responsabilità abbiamo. I fan sono molto importanti, il nostro lavoro è far sì che i loro sogni di vittoria si avverino. Fare in modo che quello che è accaduto due domeniche fa si ripeta".

Berlusconi: "Lewa? Vediamo! Per Milan-Monza andrò dal notaio"

Calciomercato Ufficiale! Pogba lascia il Manchester United, Juve alla finestra 3 ORE FA