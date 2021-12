Arthur e Bernardeschi. Sul brasiliano nei mesi scorsi aveva più volte tuonato, alla ricerca di spazio. Ora la posizione sembra più morbida: “Arthur vuole essere protagonista nel suo club, quest'anno in modo particolare con il Mondiale alle porte. Stiamo valutando con la Juventus, con grande coerenza e partecipazione nei confronti del club. C'è serenità, troveremo una soluzione se ce ne sarà bisogno, visto che nelle ultime tre gare ha fatto due partite da titolare e una con più di mezz'ora, sta finalmente trovando più spazio". Federico Pastorello ha parlato ai microfoni di Sky a margine dei Globe Soccer Awards di Dubai, dove per giunta è stato premiato come miglior agente del 2021 . Tanti i punti toccati, in particolare con gli assistiti di casa Juventus,. Sul brasiliano nei mesi scorsi aveva più volte tuonato, alla ricerca di spazio. Ora la posizione sembra più morbida: “".

Su Bernardeschi

"Sta vivendo un momento positivo, ci sono colloqui avviati, non siamo contrari a un rinnovo. Fa parte del mio lavoro valutare eventuali alternative, se ci saranno, per poi fare decidere lui. Però non è nella sua testa in questo momento".

Su Lukaku

"Romelu ha fatto una scelta, l'abbiamo condivisa insieme, è partito molto bene e poi ha avuto questo infortunio che gli ha tolto due mesi. Quando stava per tornare c'è stato questo focolaio al Chelsea e ne è stato vittima. Ha fatto gol, un rigore procurato, sarà protagonista. Siamo contenti della scelta fatta".

Sul premio vinto

"Diciamo che è un grande orgoglio essere qui questa sera, per il mio paese e per quel che è stato fatto in 25 anni di attività. Credo che sia la serata che tutti vorrebbero vivere facendo questo mestiere".

