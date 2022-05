Tra i primi colpi annunciati e trattative tenute nascoste, si sta riscaldando il calciomercato estivo con nomi di prima fascia pronti a fare gola a molte big del nostro calcio. Tra questi,dopo una stagione fallimentare culminata con la panchina contro l'Atletico Madrid nell'eliminazione deidalla Champions League.e, per questo, il suo nome viene accostato a squadre come, un matrimonio mai veramente finito. Come riporta, Pogba è stato vicino anche al Manchester City di Guardiola ma sarebbe stato proprio il francese a bloccare ogni tipo di trattativa per non fare uno sgarbo alla sua attuale squadra.

Sul tavolo, rimangono ancora tre Club e, per ognuno di questi,per rinforzare il centrocampo: il, finalista di, può aggiungere unal suo parco fantasisti che risponde ai nomi di Modric, Camavinga e Kroos. Sul fronte, gli sceicchi vorrebbero dare nuova linfa ad una squadra che, in questa stagione, non ha rispettato le aspettative uscendo agli ottavi di Champions League subendo la ''. Infine, laè la vera interessata alla situazione per migliorare un reparto in cui, in questi ultimi anni, si sono riscontrate le maggiori difficoltà. Pogba ha vestito il bianconero dal 2012 al 2016, rimanendo sempre nel cuore di società e tifosi.