Ore calde, anzi bollenti per Dybala all'Inter: il contratto con la Juventus è in scadenza (30 giugno) e con tutta probabilità il nuovo contratto della Joya sarà stipulato con l'Inter. C'è ancora da limare qualche dettaglio legato ai bonus che dovrebbe portare l'ingaggio di Dybala a 7 milioni di euro l'anno.

Intanto prosegue la vacanza di Paulo negli Stati Uniti: l'ultima foto che ci giunge arriva da Miami, dove Dybala e Correa (suo prossimo compagno di squadra all'Inter?), sono usciti a cena insieme in un locale dal forte sapore italiano - il "Forte dei Marmi" - il cui proprietario interista non ha mancato di farsi immortalare in loro compagnia. Una foto postata su instagram con tanto di emblematica didascalia: "Dybala, benvenuto all'Inter".

Presto la firma

Dybala è davvero così vicino all'Inter? Secondo la Gazzetta dello Sport di oggi, l'argentino ormai ex Juve avrebbe accettato il quadriennale offerto da Beppe Marotta. Per vederlo vestito di nerazzurro è ormai solo questione di tempo. L’Inter si sta muovendo davvero rapidamente per consegnare a Simone Inzaghi una rosa completa già a partire dall’inizio del ritiro estivo.

