Dybala, Inter pronta all’assalto

La notizia del mancato rinnovo tra la Juventus e Paulo Dybala ha fatto scattare come una molla l’Inter, secondo la Gazzetta dello Sport: a disposizione ci sarebbe un margine di 7 milioni di ingaggio a stagione da offrire subito alla Joya, vecchio pallino di Beppe Marotta, ma il rischio è che non bastino. Le voci che circolano parlano infatti di una richiesta iniziale dello staff dell’argentino alla Juventus di 10 milioni, motivo per cui Arrivabene ha parlato di “offerta al ribasso poco rispettosa”.

La nostra opinione: il fatto che Paulo Dybala non abbia offerte concrete in questo momento non sarà un problema per lui. Come già accennato più volte, oltre all’Inter ci sono anche l’Atletico Madrid e il Tottenham interessati ad averlo in rosa. La sensazione però, in tutto questo tempo, è sempre stata che più che attorno al fattore tecnico e al discorso del progetto di cui ha parlato sempre Arrivabene, si trattasse solo di una questione economica, che è quella che di solitogioca il ruolo principale all’interno di qualsiasi trattativa.

Il Milan pronto a migliorare ogni reparto

Mentre Juventus e Inter risolvono la questione Dybala, il Milan rivolge il suo sguardo altrove. Per la Gazzetta l’obiettivo è Noa Lang, centrocampista esterno del Buges di 20 anni che piacerebbe al club e che avrebbe il Diavolo nel cjuore, per Tuttosport invece i primi della lista sono Sven Botman del Lille (difensore) e Fabiano Parisi dell’Empoli (difensore/centrocampista), ma ci sarebbero in elenco anche Divock Origi del Liverpool e Domenico Berardi del Sassuolo per l’attacco.

La nostra opinione: quanti nomi! Il Milan è lanciato verso la vittoria dello Scudetto e se questo accadrà nelle casse entreranno un po’ di soldi extra che permetteranno al club di delineare un mercato un po’ più rilassato, senza dover fare rigidamente i conti con il pallottoliere. In ogni caso, a quanto pare, la dirigenza ha intenzione di acquisire almeno un rinforzo in ogni reparto, sintomo che c’è l’intenzione di portare avanti il lavoro fatto già quest’anno e di rimanere più che competitivi almeno all’interno della Serie A.

Lazio e Sarri ai ferri corti?

Per il Corriere dello Sport la Lazio e Maurizio Sarri non stanno remando nella medesima direzione. Ci sarebbero attriti tra il presidente Lotito e il tecnico ed è previsto un incontro tra loro due, ma non prima della chiusura semestrale di fine marzo. In ballo c’è anche il rinnovo, annunciato e poi mai concretizzato.

La nostra opinione: La Lazio non sta andando secondo le aspettative, quindi è normale che un po’ di tensione in casa biancoceleste ci sia. Resta da vedere se le due parti vorranno davvero proseguie insieme, dopo un inevitabile chiarimento, oppure se il rinnovo resterà soltanto nell’aria e si andrà verso una separazione.

