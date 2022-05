Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Dybala ha scelto l’Inter: guadagnerà 6 milioni + bonus fino al 2026

Ad

Gazzetta dello Sport dedica la propria apertura a quello che si profila essere il colpo a costo zero dell’estate in Serie A, il passaggio di Paulo Dybala all’Inter. Secondo il quotidiano milanese, l’argentino dopo aver ascoltato i sondaggi dall’estero provenienti da Manchester United ed Atletico Madrid, si è convinto ad accettare la proposta dei nerazzurri e di Ladedica la propria apertura a quello che si profila essere il colpo a costo zero dell’estate in Serie A, il passaggio di Paulo Dybala all’Inter. Secondo il quotidiano milanese, l’argentino dopo aver ascoltato i sondaggi dall’estero provenienti da Manchester United ed Atletico Madrid, si è convinto ad accettare la proposta dei nerazzurri e di un dirigente che lo ha sempre stimato ed apprezzato, Beppe Marotta . Nessuno ha voluto la Joya come l’Inter che, scorsa settimana fra la trasferta di Bologna e quella di Udine, ha avuto un altro contatto con l’entourage del giocatore confermandogli la volontà di inserirlo al centro del progetto tecnico di Simone Inzaghi. L’Inter (che ha già avuto rassicurazioni dal punto di vista fisico dal giocatore e nelle prossime settimane andrà anche più a fondo alla faccenda effettuando ulteriori esami) ha pronto per l’ex n°10 juventino, un contratto quadriennale da 6 milioni di euro più ricchi bonus. Lo stesso ingaggio che percepiscono due totem come Brozovic e Lautaro. Un investimento importante che l’Inter intende sostenere con le uscite di elementi con ingaggi pesanti come Vidal, Vecino, Sanchez e de Vrij.

Serie A Moratti: "Inter, prendi Dybala. Nuovo stadio? Non serve, San Siro è bello" 11/04/2022 A 08:47

La nostra opinione: Dybala-Inter è un matrimonio destinato a diventare reale nelle prossime settimane ed è anche una mossa che ha molto senso sia per la squadra milanese che per l’ex n°10 bianconero. Marotta un anno dopo Calhanoglu, si prepara ad accogliere uno dei migliori parametri zero sul mercato con una gran sete di rivincita e che può dare alla squadra di Inzaghi quella imprevedibilità, quella fantasia e quella capacità di incendiare la partita con una giocata estemporanea e di pura tecnica che – in questo momento storico – pochi possiedono nelle file nerazzurre. Dall’altro punto di vista Dybala, resta in un campionato che conosce a menadito e abbraccia una sfida sicuramente complicata – per il suo passato di idolo bianconero – ma anche estremamente stimolante. La Joya va in una squadra dove i giocatori argentini hanno sempre avuto un peso specifico rilevantissimo e soprattutto in un gruppo dove pochi hanno le sue caratteristiche. Dopo aver atteso per mesi invano la Juventus ed essere stato snobbato da Agnelli e dalla dirigenza juventina, l’Inter lo ha collocato e gli ha fatto respirare quella fiducia che da troppo tempo non sentiva più di avere. A 29 anni, Dybala può ancora dare tanto, soprattutto se starà lontano dagli infortuni che lo hanno perseguitato nelle ultime annate. La tenuta fisica è l’unica incognita di un’operazione che, ad oggi, però sembra l’ennesimo piccolo capolavoro di Beppe Marotta, il dirigente più scaltro a portare a casa giocatori funzionali e di talento a parametro zero.

Seguono aggiornamenti!

CLASSIFICHE E RISULTATI

Arrivabene: "Dybala? Offerta al ribasso sarebbe stata poco rispettosa"

Serie A Dybala rompe il silenzio: "Fino alla fine". E le sue lacrime sui social... 04/04/2022 A 15:23