Arrivano conferme per il matrimonio imminente tra Paulo Dybala e l'Inter: l'ennesima arriva dal giornalista Cesar Luis Merlo di TyC Sports che da tempo segue da vicino la situazione della Joya. "Paulo Dybala è il nuovo rinforzo dell'Inter" sentenzia in un tweet, aggiungendo poi che l'ex Juve "ha già accettato il contratto di 4 anni in termini generali". Resta ora da "rifinire un minimo dettaglio che non complicherà la negoziazione" e da comprendere "dove verranno svolte le visite mediche"

Presto la firma

quadriennale offerto da Beppe Marotta. Per vederlo vestito di nerazzurro è ormai solo questione di tempo. L’Inter si sta muovendo davvero rapidamente per consegnare a Simone Inzaghi una rosa completa già a partire dall’inizio del ritiro estivo. Dybala è davvero così vicino all'Inter? Secondo la Gazzetta dello Sport di oggi, l'argentino ormai ex Juve avrebbe accettato ilofferto da Beppe Marotta. Per vederlo vestito di nerazzurro è ormai solo questione di tempo. L’Inter si sta muovendo davvero rapidamente per consegnare a Simone Inzaghi una rosa completa già a partire dall’inizio del ritiro estivo.

