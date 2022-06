liberatosi da ogni vincolo contrattuale dopo l'addio alla Juventus, è uno dei nomi più chiaccherati del calciomercato italiano, con l'Inter che sembra essere in costante pressing sul numero 21. Seppur entrato in campo al 91', Paulo Dybala è comunque riuscito a lasciare il segno nella Finalissima di ieri sera contro l'Italia , con il gol del definitivo 3-0. L'argentino,è uno dei nomi più chiaccherati del calciomercato italiano, con l'Inter che sembra essere in costante pressing sul numero 21.

Paulo Dybala in allenamento con l'Argentina Credit Foto Getty Images

In un'intervista rilasciata ad ESPN al termine della partita, Dybala si è lasciato andare ad alcune considerazioni sul suo futuro, su alcuni suoi ex-compagni alla Juventus ed anche su quello che potrebbe essere il suo futuro partner offensivo nella Beneamata: Lautaro Martinez. Di seguito tutte le dichiarazione dell'attaccante dell'Albiceleste.

"Sono abbastanza calmo per ciò che riguarda il mio futuro - chiarisce Dybala - le persone con cui lavoro si stanno occupando di questo. In Italia sono molto a mio agio. Mi piacerebbe ancora conoscere altri campionati come la Premier League e la Liga, ma sono felice in Italia". L'ex-Juventus ha poi speso parole al miele per Lautaro Martinez: "È un fenomeno, ha fatto una partita incredibile, un bellissimo gol e un grande assist. Ma per ora parliamo solo di nazionale."

L'esultanza di Dybala e Lautaro Martinez con l'Argentina Credit Foto Getty Images

Dybala si è detto infine molto soddisfatto della marcatura messa a segno contro l'Italia: "È molto bello segnare un gol con la Seleccion, in una finale poi… non capita tutti i giorni di sfidare gli azzurri a Wembley. Siamo un bel gruppo, abbiamo giocato molto bene. Abbiamo buone sensazioni, anche se vogliamo ancora crescere perché manca molto al Mondiale. Se Di Maria mi ha chiesto consigli sulla Serie A? No no, abbiamo parlato solo di nazionale."

"Sono concentrato sulla nazionale, devo pensare con la testa tranquilla per il mio futuro. Non ho deciso niente, ci pensa il mio agente, io ora devo pensare all’Argentina" - aggiunge, chiudendo sull’addio alla Nazionale di Chiellini: "Con Giorgio ci conosciamo da sette anni, è un esempio per tutti, non solo un compagno. Spero che tanti giovani possano emulare quello che ha fatto lui, sarebbe un bene per il calcio".

Come cambierebbe l'Inter con l'acquisto di Dybala

