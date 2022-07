Paulo Dybala, nella notte, ha rotto gli indugi ed accettato la corte serrata della società giallorossa. La Joya sottoscriverà nelle prossime ore il contratto triennale con il club della famiglia Friedkin e, per la gioia di Mourinho (grande sponsor dell'approdo dell'argentino nella Capitale), sarà il colpo da novanta della Roma. La Roma si prepara ad avere un nuovo numero 10, un campione capace di infiammare le folle ed onorare al maglia che per oltre 20 anni è stata indossata dal 'mito' Francesco Totti . Già perché, nella notte, ha rotto gli indugi ed accettato la corte serrata della società giallorossa. La Joya sottoscriverà nelle prossime ore il contratto triennale con il club della famiglia Friedkin e, per la gioia di Mourinho (grande sponsor dell'approdo dell'argentino nella Capitale), sarà il colpo da novanta della Roma.

Ad

Joya, ha rotto gli indugi ed ha deciso di accettare la proposta della Roma che gli garantirà, quella centralità nel progetto, che nelle ultime 3 stagioni alla Juventus non ha più avuto e un contratto triennale da circa 6 milioni di euro coi bonus (4,5 milioni di parte più premi individuali e collettivi che permetteranno all'argentino di arrivare a guadagnare lo stesso stipendio di capitan Pellegrini e Tammy Abraham). Dopo aver atteso per settimane l'Inter - che però dopo l'approdo di Romelu Lukaku e la difficoltà di liberarsi dell'oneroso contratto del cileno Alexis Sanchez, a libro paga per oltre 7 milioni di euro e restio a mollare la Milano nerazzurra - la, ha rotto gli indugi ed ha deciso di accettare la proposta della Roma che gli garantirà, quella centralità nel progetto, che nelle ultime 3 stagioni alla Juventus non ha più avuto e un contratto triennale da circa 6 milioni di euro coi bonus (4,5 milioni di parte più premi individuali e collettivi che permetteranno all'argentino di arrivare a guadagnare lo stesso stipendio di capitan Pellegrini e Tammy Abraham).

Calciomercato Dybala, scatta la trattativa con la Roma: offerti 4 milioni 11 ORE FA

Napoli beffato, decisiva la telefonata di Mou

Battuta la concorrenza del Napoli, che nelle ultime ore con De Laurentiis aveva provato un sondaggio arrivando a proporre un accordo da 6 milioni di euro, ma non è riuscito a convincere la Joya, ammaliato soprattutto dalla determinazione di José Mourinho, che 48 ore fa in una telefonata lo ha convinto ad accettare senza indugi la proposta della sua Roma, determinata a tornare in Champions League dopo aver vinto un trofeo internazionale (la Conference League) che mancava da oltre 60 anni.

Pogba: "Dybala? Ero in vacanza con lui, gli ho detto di rimanere"

Calciomercato De Ligt, c'è l'accordo col Bayern: alla Juve circa 80 milioni 12 ORE FA