Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Ad

Cavani-Salernitana, pazza idea!

Calciomercato Dybala: "Futuro? Non voglio ancora saperne, sceglierò il meglio" 9 ORE FA

È il sogno del patron Iervolino, portare a Salerno il Matador Edinson Cavani! Il 35enne attualmente in forza al Manchester United ha il contratto in scadenza e sta cercando una nuova casa. Secono la ricostruzione del Corriere dello Sport la Salernitana ci sta pensando. L?attaccante uruguagi del Napoli ha un ingaggio da top player, ma a Napoli vivono i suoi figli adolescenti e dunque per ragioni di cuore potrebbe venire incontro ai desiderata del club campano.

La nostra opinione: Un Edinson Cavani motivato - e integro fisicamente - potrebbe infiammare una piazza già di per sé in estasi dopo la permanenza nel massimo campionato italiano di calcio. Djuric ha portato la carretta tutta la stagione e i "backup" Mikael e Musset si sono rivelati flop più o meno clamorosi. Cavani sarebbe un gran colpo, a prescidere. Giusto sognare.

Bastoni-Tottenham, suggestione

Qualora Antonio Conte dovesse trovare l'accordo per rimanere a Londra sulla panchina del Tottenham concorderà con la società la linea editoriale per il prossimo mercato: in cima, o quasi, ci potrebbe essere il braccetto di sinistra della difesa dell'Inter di Simone Inzaghi Alessandro Bastoni, che sotto l'egida dell'allenatore salentino è diventato un grande calciatore. A rilanciare la suggestione è il Corriere della Sera questa mattina. Repubblica parla addirittura di una volontà di cedere da parte della Benemata.

La nostra opinione: Alessandro Bastoni sicuramente è uno dei calciatori nerazzurri con "più mercato"; la sua crescita esponenziale non è passata inosservata alle big d'Europa e con Conte in sella al Tottenham lecito non dormire sonni tranquilli. L'Inter dovrà blindarlo, non sarà facile: i nerazzurri non possono infatti permettersi di perdere De Vrij e Bastoni in un colpo solo.

Pogba, la Juve ha fretta

Secondo il Tuttosport la Juventus avrebbe fretta di chiudere per il ritorno in bianconero del "Polpo" Paul Pogba, anticipando Zinedine Zidane che - qualora fosse nominato nuovo allenatore del PSG - avrebbe a quel punto fretta di assicurarsi il suo pupillo. Previsto entro fine settimana un nuovo appuntamento con l'avvocato Rafaela Pimenta - a capo dell'impero Raiola - per accelerare i lavori. Filtra ottimismo secondo il quotidiano torinese. Juve in vantaggio e operazione PogBack a buon punto!

La nostra opinione: la partita è ancora aperta e non si può escludere a priori un inserimento del PSG nella corsa al pilastro di Manchester United e Nazionale francese. La Juventus deve assolutamente capitalizzare il vantaggio guadagnato per rivitalizzare l'orrendo centrocampo delle ultime stagioni.





Pogba come Cristiano Ronaldo: via la birra in conferenza

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (23/05) 11 ORE FA