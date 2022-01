Pietro Pellegri e il Torino sono sempre più vicini, lo riferisce Gianluca Di Marzio. L'attaccante ligure classe 2001, che in questa prima metà di stagione è sceso in campo soltanto sei volte con la maglia del Milan, dovrebbe definire nella giornata di lunedì il suo passaggio alla squadra allenata dal suo mentore ai tempi del Genoa Ivan Juric (con lui il debutto a 16 anni in Serie A). Il padre Marco, peraltro, è l'attuale Team Manager del club granata.

I dettagli della trattativa

Trattativa con risvolti a sorpresa quella legata al nome di Pietro Pellegri. In un primo momento sembrava difatti che potesse essere il Milan a girare al Torino il giocatore, dopo aver ricattato il cartellino dal Monaco. Il club del Principato, però, non ha intenzione di privarsi totalmente del cartellino del giocatore. Rescisso il prestito con i rossoneri, il Monaco pare intenzionato ad accordarsi con il Torino sulla base delle stesse condizioni che aveva con il Milan, ovvero prestito oneroso di sei mesi con diritto di riscatto.

Il Toro punta Pellegri, Newcastle su Zapata

