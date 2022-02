Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Serie A e non solo: tutti su Bremer

Si allunga la lista delle pretendenti a Gleison Bremer. Le prestazioni del brasiliano, uscito vincitore dal confronto con Dusan Vlahovic nel derby di Torino, hanno acceso sul suo profilo i fari dei principali top club a livello nazionale ed europeo (l'ultimo è il Bayern). Tra le squadre di casa nostra interessate al giocatore figurano Milan, Inter, Juve e Napoli: tutte puntano ad un assalto finale che si produrrà a fine stagione. Il brasiliano è fresco di rinnovo “strategico” sino al 2024. Secondo Tuttosport, Cairo valuta Bremer una quarantina di milioni, mentre le pretendenti abbassano le valutazioni a 30 milioni, bonus inclusi.

La nostra opinione: difficilmente il Milan potrebbe investire non meno di 60 milioni per centrare un tandem di rinforzi per la difesa, Botman+Bremer , a meno di uscite oltremodo produttive nel reparto arretrato. Il doppio binario seguito dai vertici rossoneri va comunque sempre tenuto in conto, perché sono gli stessi Maldini e Massara a percorrerlo da settimane. E subito dietro c’è la Juve, con l’Inter alle costole e il Napoli a seguire: questo dice l’intensità dei sondaggi di questi ultimi 2 mesi, tra dialoghi diretti tra dirigenti dei club e intermediari.

Inter-Brozovic, firma in settimana

La delusione per la sconfitta casalinga contro il Sassuolo viene attutita da una notizia confortante per Inzaghi e l’intero ambiente Inter: Marcelo Brozovic rinnoverà il suo contratto nerazzurro fino a luglio 2026 entro la settimana. Il centrocampista croato, arrivato a Milano nel 2015 e in scadenza il prossimo giugno, percepirà 6 milioni a stagione. Lo ha confermato l'ad Beppe Marotta, come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: l'ex Dinamo Zagabria conta 24 presenze (senza gol) con l'Inter in campionato, 120' nella gara di SuperCoppa italiana vinta contro la Juventus, più altre 7 apparizioni, una rete e un assist in Champions League (contro lo Sheriff Tiraspol nella fase a gironi). Per gli equilibri dell'Inter in questo momento è un giocatore fondamentale: lo si è visto domenica a San Siro contro il Sassuolo, match saltato dal croato per squalifica.

Inter, rinnovo di Perisic: apertura di Marotta

Ivan Perisic è diventato uno degli intoccabili di Simone Inzaghi. Almeno per questa stagione, perché il contratto del giocatore è in scadenza a giugno e la firma sul rinnovo ancora non è arrivata. L'ad Marotta, ai microfoni di Sky Sport, però ha strizzato l'occhio al croato: "Lui e Handanovic sono due professionisti con i quali vogliamo chiudere presto un accordo". L'idea è quella di proporre al giocatore un ingaggio più basso rispetto ai 5,5 milioni netti che guadagna attualmente, scendendo almeno fino a 3,5. Ecco perché la firma non è ancora arrivata.

La nostra opinione: messaggio chiaro, il club nerazzurro punta ancora su Ivan nonostante l'acquisto di Gosens. Perisic lo sa, e si è conquistato la fiducia dell'ambiente totalizzando cinque gol e tre assist in questa stagione. Ora la partita si sposta, però, sulla scrivania e l'Inter dovrà scendere ad un compromesso.

