Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Per Scamacca è derby Juve-Inter

L’apertura della Gazzetta dello Sport è ancora per Gianluca Scamacca. Dopo l’offerta di 35 milioni di euro arrivata della Juventus per la finestra di gennaio, il Sassuolo ha ricevuto anche lo squillo dell’Inter: 40-45 milioni più il cartellino di Pinamonti (ed eventualmente anche Pirola) per giugno. I due profili piacciono tanto all’A.D. Carnevali, per cui abbasserebbero la quota cash che la società di Zhang sarebbe costretta a versare. Situazione caldissima.

La nostra opinione: Se ieri la Juventus sembrava iper-favorita, oggi l’Inter è passata in vantaggio. Perché? Primo: Il Sassuolo ha già venduto Boga, per cui l’equilibrio economico è stato sistemato. Secondo: Pirola e Pinamonti sono due profili molto graditi all’A.D. Carnevali, che li accoglierebbe molto volentieri in Emilia. Terzo: I neroverdi sanno da tempo che Scamacca andrà via, ma preferirebbero venderlo a giugno per fargli completare l’anno sotto la guida di Alessio Dionisi.

Secondo quello che riporta il Corriere della Sera, il Toronto non molla la presa sul capitano del Napoli in scadenza a giugno 2022. Dopo i corteggiamenti e gli incontri delle scorse settimane, adesso ha presentato un’ultima offerta faraonica: proposta quinquennale da 11.5 milioni di euro a stagione più 4.5 milioni di euro di bonus legati al numero di gol e assist. Insigne non ha ancora accettato la proposta del club canadese, ma è molto tentato da quella che ha definito "una nuova esperienza di vita". Il club canadese vorrebbe comprare adesso, ma la trattativa è protesa verso giugno.

La nostra opinione: Io non credo che Insigne sia contento di prendere in considerazione l’idea di abbandonare Napoli, ma allo stesso tempo l’offerta che arriva da Toronto è difficile da rifiutare. Sicuramente, a livello calcistico, la MLS non vale la Serie A, però è un campionato che può offrire strutture di livello e una crescita verticale. Da ogni punto di vista ci sono pro e contro: la scelta spetta a Lorenzo. Meglio i soldi o l'amore della propria gente? Difficile decidere.

Milan e l'emergenza difesa: chi tra Botman, Szalai e Diallo?

Il Milan continua a essere molto interessato a Sven Botman del Lille, per il quale i dirigenti si sono mossi per tempo anche se i francesi sono assolutamente decisi a non fare sconti. L'idea sarebbe quella di presentare una proposta di prestito oneroso con diritto di riscatto per avvicinarsi ai 30 milioni richiesti (stile Tomori), ma le difficoltà non sono poche. Per questo Maldini e Massara si sono mossi anche per chiedere informazioni al PSG per Abdou Diallo, per cui i parigini chiedono comunque tra i 20 e i 25 milioni. Una terza strada porta a Szalai del Fenerbahce, che piace molto anche al Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La nostra opinione: Considerando le resistenze del Lille, che non vuole privarsi di Botman a metà stagione, e la probabilissima convocazione di Diallo in coppa d’Africa, al Milan resta l’ipotesi Attila Szalai, che per 11 milioni può lasciare il Fenerbahce. Se i rossoneri hanno fretta, il 23nne ungherese (del Fenerbahce) è il nome giusto.

