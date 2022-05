Ivan Perisic è sempre più lontano dall'Inter. Il giocatore si recherà a Londra nel corso della prossima settimana per effettuare le visite mediche e siglare il contratto con il Tottenham. La dirigenza nerazzurra è già al lavoro per risistemare la corsia di sinistra. Robin Gosens partirà con i gradi da titolare, serve però un piano b da mettere a disposizione di Inzaghi. Passiamo in rassegna tutti i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio.

Sono aperti i dialoghi con Federico Pastorello, agente di Bernardeschi. Il giocatore, che andrà in scadenza con la Juventus il prossimo 30 giugno, sarebbe tra i nomi sul tavolo dei neroazzurri. L'ostacolo principale è l'ingaggio, 4 milioni netti a stagione. Le alternative sono più giovani, anche se forse maggiormente funzionali al progetto. Si segue l'esterno del Genoa Cambiaso autore di un'ottima stagione in Serie A, prima dell'infortunio che lo ha messo ko a marzo. La retrocessione dei rossoblu potrebbe abbassare il prezzo dell'esterno. Stesso discorso per Bellanova, messo sul mercato dal Cagliari che lo riscatterà dal Bordeaux. Quest'ultimo gioca sulla corsia di destra e potrebbe rientrare nei piani di Inzaghi con il contemporaneo spostamento di Darmian sulla sinistra.

Destiny Udogie e Nicolò Zaniolo - Roma-Udinese Serie A 2021-22 Credit Foto Imago

Primi sondaggi anche per Udogie, calciatore esploso nel finale di stagione all'Udinese. I bianconeri non fanno sconti e pongono la base di offerta intorno ai 15 milioni. Pista più alla portata quella che porta a Parisi dell'Empoli, su cui però c'è l'interesse di altri club.

