Krzysztof Piatek torna ufficialmente in Italia. Non al Genoa, la sua ex squadra, quella che inizialmente sembrava essersi piazzata in pole, ma alla Fiorentina. Il club viola ha annunciato l'arrivo del centravanti polacco, che nelle scorse ore ha svolto le visite mediche di rito prima di firmare il suo nuovo contratto.

Fiorentina ed Hertha Berlino, il club che ha preso Piatek dal Milan nel gennaio del 2020, avevano già raggiunto un'intesa un paio di giorni fa. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto: alla conclusione della stagione, se i viola vorranno assicurarsi il polacco a titolo definitivo, dovranno sborsare 15 milioni di euro. Il Pistolero, intanto, arriva per costituire una valida alternativa al titolarissimo Dusan Vlahovic. Con buona pace del russo Kokorin, destinato a cambiare aria prima della conclusione della finestra invernale di mercato.

Piatek non è mai riuscito a imporsi completamente in Bundesliga: nella seconda parte del 2019/20 ha messo a segno 4 reti, mentre nella scorsa stagione ne ha collezionate 7 e in questa, nella quale è sceso in campo per 9 spezzoni di partita, appena una. Le medie realizzative dell'annata d'esordio col Genoa, che aveva fatto di lui una delle rivelazioni della Serie A, sono insomma lontane. Ma la Fiorentina ci crede.

Il comunicato della Fiorentina

La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Krzystof Piatek dall’Herta Berliner Sport-Club. Piatek, nato a Dzierzoniow (Polonia) l'1 luglio del 1995, in Italia ha già indossato le maglie di Genoa e Milan, con le quali ha collezionato totalmente 62 presenze e 35 reti. Piatek indosserà la maglia numero 19 e verrà presentato alla stampa sabato 8 gennaio alle ore 14.30.

