Blitz della Fiorentina in attacco: la società viola avrebbe bruciato la concorrenza del Genoa per riportare in Italia Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco attualmente in forza all'Hertha Berlino, infatti, avrebbe manifestato il proprio gradimento per l'offerta dei Viola, che quindi preparano - con sei mesi d'anticipo - il terreno per l'erede di Dusan Vlahovic..

Ad

I numeri della trattativa sono i seguenti: prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il "Pistolero" è attesoi a Firenza nelle prossime ore per le visite mediche. Secondo Sky Sport, l'operazione non prevede l'addio di Vlahovic già a gennaio.

Calciomercato Quando chiude il mercato? Tutte le deadline 03/01/2022 A 18:36

Allegri: "Il mercato di gennaio non risolve i problemi"

Calciomercato Tabellone di mercato: tutti gli acquisti e le cessioni di gennaio 03/01/2022 A 16:23