Nelle ultime ore sembrava concretizzarsi il passaggio di Andrea Pinamonti alla Salernitana, con l'accordo totale tra i campani e l'Inter. In serata si registra una frenata dovuta principalmente ai dubbi del giocatore di trasferirsi a Salerno. L'attaccante gradirebbe maggiormente altre destinazioni, una tra tutte l'Atalanta. Oltre ai bergamaschi restano in corsa anche Monza e Sassuolo.

Con l'Atalanta potrebbe scattare un doppio affare per l'Inter che segue con attenzione Demiral. I neroazzurri vorrebbero comunque chiudere la trattativa per l'ex Empoli prima di iniziare a discutere del difensore. Per la Dea servirà almeno pareggiare l'offerta della Salernitana di 20 milioni di euro, anche se la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza.

