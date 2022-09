Il calciomercato non si ferma mai: qual è l’ultimo giocatore messo nel mirino delle big di tutta Europa? Ci sono novità sui rinnovi dei calciatori più importanti? Qualche svincolato di lusso che sta per trovare una sistemazione? Ecco qui riportate e commentate da noi le tre notizie più interessanti sugli ultimi movimenti di mercato raccolte dai quotidiani in edicola stamattina e dai vari siti specializzati, in Serie A e all’estero.

Milan, Cardinale in Italia: rinnovo Pioli e si lavora su Leao

E’ in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport e subito in apertura a 2 e 3: Jerry Cardinale vola in Italia per Milan-Juventus ma non solo. E’ pronto il rinnovo per Pioli per un altro anno. Il tecnico, in scadenza a giugno, sarà confermato con l’opzione fino al 2024. L’anno scorso Pioli firmò a novembre, tempistiche che anche in questa stagione dovrebbero essere simili. Il numero uno di RedBird, fondo proprietario del Milan, dovrebbe anche lavorare all’intesa con Leao: il portoghese va in scadenza nel 2024 e guadagna solo un milione e mezzo più bonus. Cifra che ovviamente sarà vista pesantemente al rialzo.

La nostra opinione. Priorità assoluta per entrambi. Pioli è stato fondamentale nella rinascita del Milan e si è dimostrato allenatore super preparato, inevitabile non rinnovare. Su Leao il discorso è più complicato: la concorrenza dell’estero a cifre al momento fuori mercato per il Milan potrebbe essere un problema. Fondamentale lavorare d’anticipo per provare a blindare un giocatore che già in estate era finito nel mirino del Chelsea.

Juventus, un centrale mancino e un terzino sinistro

Sulla prima di Tuttosport invece spazio al rinnovamento della Juve. Dopo i 6 acquisti messi a segno tra giugno e agosto, il ds Cherubini proseguirà nel 2023 con due priorità: un difensore di piede mancino e un erede di Alex Sandro, che saluterà a parametro zero. Tanti i nomi. Per il centrale Ndicka dell’Eintracht, Igor della Fiorentina o Gabriel dell’Arsenal. Per il terzino sinistro Grimaldo del Benfica, Guerreiro del Borussia Dortmund o Bensebaini del Moenchengladbach. Queste le opzioni secondo Tuttosport.

La nostra opinione. La Juventus prima di acquistare a caso deve prima di tutto capire che cosa fare con il suo progetto tecnico in panchina. Smetterla di puntare giocatori random, scegliere un tecnico affidabile per il futuro e con un’idea di gioco ben chiara, valutare cosa ha in rosa di affidabile e solo dopo procedere all’eventuale acquisto di nuovi giocatori. Detto questo, un terzino sinistro degno di nota è un’assoluta priorità. Nessuno dei nomi indicati da Tuttosport però – guarda caso in scadenza tutti nel 2023 – ci pare il profilo giusto: tutti over 27 anni e senza enormi prospettive...

Bologna, pronto il rinnovo a Dominguez

Sul CorSport invece meno spazio al mercato rispetto agli altri due quotidiani. La prima notizia infatti arriva a pagina 19 con il tentativo di rinnovo del Bologna a Nicolas Dominguez. L’argentino va in scadenza nel 2023 e c’è già la bozza del rinnovo fino al 2025.

La nostra opinione. Importante per il Bologna blindare qualche calciatore dopo quanto successo in estate, con tanti pezzi pregiati – troppi? – che hanno salutato. Dopo Schouten, tocca al 24enne centrocampista arrivato nel 2020 e che in Italia ha fatto vedere discrete cose. Importante la firma placare una piazza che dopo l’estate da dimenticare e l’addio a Mihajlovic resta infiammata.

