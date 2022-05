L'anno sabbatico di Andrea Pirlo potrebbe essere finito. L'ex allenatore della Juventus, senza squadra da quando ha lasciato Torino esattamente dodici mesi fa, è il nome più concreto per la panchina della Cremonese, che qualche giorno fa si è sorprendentemente separata da Fabio Pecchia, il tecnico del ritorno in Serie A. Trattativa in corso, tanto che lo stesso ex bianconero, secondo 'Sportmediaset', è in queste ore a Cremona per parlare con la dirigenza grigiorossa.

Pirlo ripartirebbe dunque da una realtà più contenuta, meno opprimente di quella rappresentata dalla Juve. La sua volontà, peraltro, sembra quella di proseguire la propria maturazione da allenatore in Italia. Qualche settimana fa ha ricevuto un'offerta da parte del Braga, ma le chiacchierate non sono sfociate in alcunché di concreto, se è vero che recentemente i portoghesi hanno scelto Artur Jorge.

C'è anche lo Spezia

Attenzione anche allo Spezia, che non sa ancora se avrà Thiago Motta in panchina nella prossima stagione. Secondo il 'Corriere della Sera', l'ex centrocampista dell'Inter è presente nella rosa dei candidati del Paris Saint-Germain in caso di divorzio con Maurizio Pochettino. E uno dei papabili per la sostituzione sarebbe proprio Pirlo. In corsa anche Luca Gotti, senza squadra dopo l'esonero a stagione in corso dall'Udinese, e Nenad Bjelica, già in Liguria dall'estate del 2014 al novembre del 2015.

