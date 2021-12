Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso potrebbero tornare a breve ad allenare in Serie A, magari in concomitanza con l'inizio dell'anno nuovo. I due tecnici, rimasti svincolati dopo le esperienze della passata stagione alla guida rispettivamente di Juventus e Napoli, sono infatti accostati con insistenza alle panchine di Spezia e Cagliari.

Partiamo da Gattuso, il tecnico tra i due che ha maggiore esperienza. Ufficializzato ma non consumato il matrimonio con la Fiorentina la scorsa estate e sfumato l'approdo al Tottenham , l'ex centrocampista del Milan e della Nazionale è tra i nomi papabili per subentrare a Mazzarri. Dipenderà molto da come si concluderà il 2021 del Cagliari che, dopo lo 0-4 casalingo con l'Udinese, è di scena stasera (martedì, ndr) allo Stadium contro la Juventus. Un'altra sconfitta rovinosa potrebbe indurre il presidente Giulini a optare per il secondo esonero stagionale dopo quello di Semplici.

Giorni caldi anche per Pirlo, rimasto senza panchina dopo la difficile annata con la Juventus comunque conclusa con la vittoria di due trofei (Coppa Italia e Supercoppa italiana). Su di lui ha messo gli occhi lo Spezia e anche in questo caso l'ultima partita del 2021 potrebbe essere decisiva: in caso di brutto risultato a Napoli, infatti, Thiago Motta potrebbe essere sollevato dall'incarico. Attenzione, però, a quanto rivelato da Tuttosport: lo Spezia potrebbe attendere l'1 gennaio per procedere a un eventuale esonero del suo attuale tecnico per non dover pagare la penale da 400mila prevista nel contratto, che scatterebbe appunto in caso di licenziamento entro il 31 dicembre.