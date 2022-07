Crujiff, Bergkamp, Ibrahimovic, Suarez... e chissà, magari in futuro anche Lucca. L'Ajax spariglia le carte ed irrompe clamorosamente nella corsa al bomber del Pisa, che si era già "rassegnato" a sposare il progetto Bologna. Sembrava tutto fatto per l'approdo in Emilia del centravanti: prestito a circa 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato ad ulteriori 8, un presente ai banchi di scuola dietro al professor Arnautovic per prendersi, nel prossimo futuro, finalmente oneri e onori il palcoscenico della Serie A.

Poi, il clamoroso ribaltone. La chiamata da Amsterdam, la prospettiva di respirare da subito la Champions League : sarebbe infatti lui il primo italiano a vestire una delle maglie più iconiche della storia del calcio. Motivo in più per salire al volo su un treno che passa una volta sola. . La chiamata da Amsterdam, la prospettiva di respirare da subito la Champions League prendendo il posto dello sfortunato Haller : Lorenzo si è preso del tempo e ci sta, per forza di cose, pensando molto seriamente. L'Ajax gli ha da subito mostrato grande fiducia, spingendosi anche ad offriee due o tre milioni in più rispetto ai felsinei, ancora convinti di essere in partita e già al lavoro per valutare eventuali proposte di rilancio. La storia, però, in Olanda Lucca potrebbe scriverla fin da subito. Motivo in più per salire al volo su un treno che passa una volta sola.

Ad

Calciomercato Le 5 trattative che vi siete persi oggi (20/07) 20/07/2022 A 20:42

Mancini: "Cercheremo di far debuttare tutti"

Serie B Monza in delirio: 4-3 al Pisa e prima, storica promozione in A! 29/05/2022 A 18:25