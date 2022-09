Il Barcellona ha concluso un mercato di grandi investimenti, ma le condizioni di indebitamento e squilibrio finanziario restano una realtà. Per questo serve sfoltire il più possibile la rosa da eventuali esuberi. Miralem Pjanic è uno di questi, anche se il bosniaco non ha trovato collocazione nell'ultima sessione di trasferimenti.

Barcellona, Pjanic: “Suarez-Juve? Se vuole consigli ci sono”

Uno dei pochi mercati ancora aperti è quello degli Emirati Arabi. Lo Sharjah Fc, club emiratino, ha presentato una proposta di contratto a Pjanic che starebbe valutando il trasferimento. Come riporta Fabrizio Romano, il Barcellona lascerà la decisione nelle mani del giocatore che sarebbe libero di lasciare il club a zero. Per il calciatore sarebbe pronto un contratto di 3 anni.

