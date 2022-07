Giornata calda, caldissima sotto la Mole. Ad innalzare ancora di più le temperature sahariane ci hanno pensato due scottanti colpi di mercato. Angel Di Maria era atterrato ieri sera a Torino, e questa mattina si è sottoposto ai test fisici prima di dirigersi in sede per la firma sul contratto annuale a 7 milioni netti. Se il FIdeo è stato accolto con un "benvenuto", Paul Pogba sarà accompagnato da un caloroso "bentornato". Il francese atterrerà a Caselle rispettando la tabella di marcia: appena salito sul suo jet ha pubblicato un video sui suoi social chiamando i tifosi: "E' ora... Ci vediamo presto".

17:15 - La Juve c'è

E' già presente all'aeroporto la scorta di Forze dell'Ordine assieme al team manager bianconero Matteo Fabris ed altri rappresentanti del club. Tutto pronto per accogliere Pogba.

17:05 - Pogba-Juve, atterraggio imminente

Il jet del Polpo sta sorvolando in questo momento le Alpi. Il touchdown a Caselle avverrà, si presume, nel giro di mezz'ora.

16:40 - Da Miami la preparazione per la Vecchia Signora

Non solo vacanze sulla costa della Florida, anche tanto sudore: Pogba, che a Miami ha incrociato anche gli ex compagni bianconeri Dybala e Matuidi, si è tenuto in forma in vista del ritorno a Torino.

16:00 - Pogba in volo: "Ci vediamo presto"

Il video social del francese non lascia più dubbi: il Polpo ha preso un aereo e atterrerà a Caselle questo pomeriggio. Pogba ha accompagnato il post con l'hashtag #PogAlmostBack, chiamando i tifosi: "E' ora... Ci vediamo presto!". I tifosi bianconeri ora possono cominciare a esultare.

15:45 - Il Di Maria Day

Test completati con mezz'ora circa di anticipo per Angel Di Maria, che ha lasciato il J-Medical. Non prima di aver nuovamente firmato tanti autografi ai tifosi arrivati ad accoglierlo.

Visite mediche per Di Maria! Tifosi della Juve in estasi

15:30 - Pogba vestirà la maglia numero 10

Il francese riabbraccerà Max Allegri, tecnico che lo aveva valorizzato fino a fargli toccare i livelli più alti del calcio mondiale. Pogba torna a Torino con un Mondiale e una Europa League in tasca, oltre a tanta esperienza accumulata in Premier League. l'agrodolce capitolo allo United però, non andrà replicato alla Continassa: il Polpo ha bisogno di ritrovare se stesso in primis sul campo, e la Vecchia Signora gli affiderà nuove-vecchie responsabilità. La maglia numero 10 infatti, attende solo lui. Pogba lo sa, e non a caso ha speso le vacanze a Miami allenandosi intensamente per la partenza della stagione. Inoltre, il faraonico contratto da 8 milioni più bonus fornirà un valido incentivo per riprendersi dal torpore dell'inverno inglese.

