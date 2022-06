Manchester United, è ufficiale: saluta Pogba

Paul Pogba lascia ufficialmente il Manchester United. Il centrocampista dei Red Devils saluta a parametro zero. Il club inglese ha salutato così il giocatore sui propri canali ufficiali: "Tutti si vogliono congratulare con Paul per la sua carriera piena di successi, e per quanto ha dato allo United. Gli auguriamo il meglio per i prossimi passi del suo straordinario viaggio". Prossima tappa, con ogni probabilità, la Juventus, che ha pronto un contratto da 8 milioni a stagione.

La nostra opinione. Fisiologica conclusione di un amore mai davvero sbocciato. Pogba allo United non ha dato quanto ci si aspettava, mentre alla Juventus nella sua prima esperienza si è consacrato come uno dei migliori centrocampisti al mondo: tornare in bianconero, da leader indiscusso, sarebbe la soluzione migliore per tutti.

Juventus-Di Maria, passi avanti: nodo durata del contratto

Oltre a Pogba la Juventus continua ad insistere per Angel Di Maria: nelle ultime ore si sono intensificati i contatti tra l'entourage dell'argentino ed il club bianconero. Il nodo resta la durata del contratto: il Fideo chiede un annuale a 9 mln, la Juventus gli garantirebbe quella cifra soltanto se spalmata su due stagioni. Si continua a trattare, ma la fumata bianca sembra vicina.

La nostra opinione. In una squadra povera di leader e giocatori di esperienza internazionale uno come Di Maria potrebbe fare la differenza, anche solo per una stagione. La sua qualità supera anche i dubbi relativi all'età avanzata: un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

Milan, piace Zaniolo: presentata offerta alla Roma

Il Milan piomba all'improvviso su Nicolò Zaniolo. Un nome che stuzzica la nuova proprietà e che indicherebbe la voglia di fare un ulteriore passo in avanti da parte dei rossoneri. Il club milanese ha già presentato alla Roma una prima offerta da 25 milioni più il cartellino di Saelemaekers. Difficile che i giallorossi, che lo valutano almeno 60 milioni, cedano.

La nostra opinione. Le potenzialità di Zaniolo non si discutono e neppure l'enorme affinità col progetto giovani impostato ormai da tempo dal Milan. Un profilo molto interessante, che andrebbe a formare con Leao una grande coppia di ali offensive. La Roma però non lo lascerà andare a cuor leggero, visto il forte legame tra il giocatore e la piazza: il rischio di svenarsi è dietro l'angolo...

Lang strizza l'occhio al Milan: "Sì, mi vogliono"

Non c'è però soltanto Zaniolo nei pensieri del Milan per l'attacco. Ai rossoneri continua a piacere moltissimo il talento olandese Lang, 22enne ala del Brugges. Un corteggiamento noto anche allo stesso giocatore, che ha risposto così alle avanches: "Non posso negare che il Milan sia interessato, ma non ho un accordo personale con loro o con nessun altro club". Il giocatore è valutato circa 25 milioni, cifra ritenuta congura dai rossoneri.

La nostra opinione. Rapido, tecnico, più semplice da prendere e tatticamente perfetto per il modulo di Pioli: Lang al Milan è una bella suggestione. Nonostante la giovane età, il ragazzo ha già il carattere e la qualità per imporsi in Serie A da subito in un ruolo, quello di esterno destro, in cui i rossoneri hanno faticato molto a trovare la quadra quest'anno.

Manchester United, assalto a De Jong: servono 85 milioni

Perso Pogba, lo United si prepara all'assalto del vero pupillo del neo tecnico ten Hag. I Red Devils busseranno presto alla porta del Barcellona per portare in Inghilterra De Jong, approfittando anche della necessità del club blaugrana di privarsi di un pezzo pregiato della rosa per fare cassa. La base di partenza della trattativa si aggira sugli 85 milioni di euro.

La nostra opinione. La spesa è stratosferica, ma l'apprezzamento del tecnico e soprattutto la qualità del giocatore fanno presagire che quello tra De Jong e lo United sia un matrimonio che può effettivamente funzionare. Occhio, però, ai ritmi folli della Premier League: anche un giocatore così incredibilmente tecnico potrebbe faticare ad adattarsi.

