Politano piace al Milan: il Napoli fissa il prezzo

Già da tempo sul piede di partenza dopo un finale di stagione da comparsa e pronto a rilanciarsi altrove: Matteo Poltano è l'ultima idea del Milan per la fascia destra. L'esterno scuola Roma sta riscontrando diversi consensi nell'ambiente rossonero e gradirebbe ovviamente la destinazione, ma il prezzo fissato per il cartellino è notevole: serviranno circa 15 milioni.

La nostra opinione. A quel prezzo, per quanto da anni incisivo in Serie A, un eterno incompiuto come Politano rappresenta un grosso rischio piuttosto che un investimento sicuro. A quella cifra sarebbe forse preferibile, per il Milan, valutare altri profili.

Il Monza pensa in grande: sondato Nandez

Oltre alla forte accelerata per Joao Pedro, un altro nome è finito sul tavolo delle trattative tra Monza e Cagliari: ai brianzoli piace infatti molto Nandez per il centrocampo. Un'idea ambiziosa, per un giocatore accostato a grandi club soltanto lo scorso anno.

La nostra opinione. Se motivato, Nandez ha dimostrato di poter essere un giocatore assolutamente affidabile. Garanzia di quantità e qualità, permetterebbe al Monza di compiere un significativo balzo in avanti dal punto di vista tecnico.

Destro piace a tanti: tre squadre forti sull'attaccante

Ormai da tempo nel giro della Serie A, quello di Mattia Destro è un profilo che fa gola a tanti. L'attaccante del Genoa è infatti finito nel mirino di tre squadre che il prossimo anno, con ogni probabilità, lotteranno per non retrocedere: si tratta di Lecce, Spezia e Salernitana, con i granata che lo attenzionano vista la probabile partenza di Djuric.

La nostra opinione. Da tempo non più in grado di segnare con continuità, Mattia Destro sembra essersi lasciato alle spalle da un pezzo gli anni migliori. Potrebbe, tuttavia, rappresentare una discreta soluzione low cost: basta semplicemente non aspettarsi meraviglie...

Stramaccioni chiama Ranocchia: "Lo voglio all'Al Gharafa"

"È vero, abbiamo fatto un tentativo per portare Ranocchia in Qatar. Lo conosco bene e rappresenta un mix di capacità, professionalità e leadership. È tentato, ma credo che la sua scelta finale sarà quella di proseguire la carriera in Italia". Con queste parole l'ex tecnico dell'Inter Stramaccioni ha di fatto confermato il forte interesse del suo Al Gharafa per Ranocchia, destinato dopo anni a lasciare l'Inter.

La nostra opinione. Esperienze di questo genere sono sempre un'arma a doppio taglio, ma visti i tanti anni trascorsi nel mondo Inter come comprimario per Ranocchia potrebbe essere appagante chiudere la carriera da assoluto protagonista, seppur in un campionato di livello nettamente inferiore. Una scelta da non sottovalutare, considerato il probabile ricco stipendio.

Il Real Madrid blinda Vinicius: nuovo contratto e maxi clausola

Il Real Madrid ha deciso di rinnovare il contratto di Vinicius. Per il brasiliano è infatti pronta l'estensione dell'accordo con le Merengues fino al 2026, con stipendio ritoccato a 10 milioni di euro a stagione. Spaventa anche la maxi clausola rescissoria, fissata a un miliardo di euro.

La nostra opinione. Una mossa più che doverosa per uno dei grandi protagonisti della trionfale stagione del Real: Vinicius rappresenta un patrimonio inestimabile per il presente ed il futuro del cub. Premiarlo elevandone al massimo lo status all'interno dello spogliatoio è una scelta di cui i blancos difficilmente si pentiranno.

