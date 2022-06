Il #Pogback bianconero è ormai imminente. Paul Pogba tornerà alla Ci siamo.è ormai imminente.tornerà alla Juventus a parametro zero , dopo sei lunghe stagioni al Manchester United in cui non tutto è andato per il verso giusto. Massimiliano Allegri ha avuto un ruolo chiave in questo atteso ritorno, desideroso di riavere in rosa un centrocampista di qualità superiore alla media, che garantisca gol e assist. Pogba è cambiato tanto nel tempo , anche come modo di giocare e di porsi, ma possiede quella tecnica di base eccelsa e quella leadership di cui la Juventus necessitava in mezzo al campo. Il clu bianconero lo riporta a Torino senza pagare la cifra del cartellino (il contratto con lo United scade il 30 giugno), ma corrispondendo un lauto ingaggio al francese classe 1993, che avrà il compito di riportare la Juve a vincere.

Ingaggio da top, in Serie A nessuno arriva a quelle cifre

Otto milioni come parte fissa e due di possibili bonus. L’ingaggio di Paul Pogba alla Juventus sarà il più alto dell’intera rosa bianconera e il più alto in tutta la Serie A. La società bianconera l’ha corteggiato e fortemente voluto, potendo sfruttare poi il decreto crescita, che dal secondo anno abbassa l’ammontare del lordo dello stipendio. 10 milioni di euro complessivi, due più di De Ligt, tre più di Vlahovic; paradossalmente la stessa richiesta fatta da Paulo Dybala a ottobre e che non ha avuto compimento definitivo. Una cifra da top player per un giocatore chiamato a fare la differenza, nel campionato italiano e anche in Europa.

Un Pogba diverso: meno tuttocampista, più rifinitore

Nella puntata di Calcio360 abbiamo discusso del ruolo che avrà Pogba in questa Juventus. Il francese non è più, anche per questioni fisiche, quel centrocampista box-to-box che aveva strabiliato l’Europa anche in bianconero, fino alla stagione 2015/16. Nel tempo ha cambiato raggio d’azione, ha ridotto le scorribande avversarie e si è trasformato più in un rifinitore e anche costruttore di gioco. Vedremo come lo utilizzerà Allegri, ma i dati sugli Expected Goals and Expected Assist restano notevoli, anche nell’ultima travagliata annata allo United. Pogba ha bisogno di avere accanto gente che fatichi per lui (in Nazionale ha Kanté e Rabiot, qui oltre a Rabiot trova Zakaria e Locatelli), per poi mostrare tutte le sue qualità palla al piede, con il tiro da fuori e in inserimento. Si è trasformato nel tempo, ma resta sicuramente un valore aggiunto. Il tempo ci dirà se le cifre elargite dal club bianconero saranno ripagate dalle prestazioni sul campo.

