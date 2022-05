la Juventus proverà a creare un Paul Labile Pogba II in casa bianconera. Secondo le indiscrezioni delle ultime 24 ore, infatti, era circolata la voce che lunedì fosse A quanto pare è tutto vero e. Secondo le indiscrezioni delle ultime 24 ore, infatti, era circolata la voce che lunedì fosse in programma un incontro tra la dirgenza bianconera e lo staff del giocatore , con grande gioia dei tifosi juventini , che hanno sempre avuto il Polpo nel cuore.

Ebbene, secondo Romeo Agresti, giornalista di Goal molto vicino all'entourage bianconero, l'incontro è confermato.

Paul Pogba era già stato alla Juventus dal 2012 al 2016, arrivava proprio dal Manchester United e lì ritornò dopo la fine del rapporto con la Juventus. Ora il centrocampista francese, che non ha mai dimenticato la Juventus, è in scadenza di contratto con i Red Devils e da tempo si sa che non vuole rinnovare. La Vecchia Signora dunque, nonostante i corteggiamenti passati del Real Madrid, è tornata di moda e il giocatore sarebbe anche disposto a ridursi l'ingaggio, sempre secondo i rumours.

Pogba ha di recente perso il suo procuratore, Mino Raiola, ma tutto è passato in mano a Rafaela Pimenta, che ha rilevato gli incarichi dell'agente scomparso. Alla finestra c'è anche il PSG, che potrebbe offrire cifre simili all'ingaggio attuale di Pogba, circa 15 milioni di euro, ma il fatto che ci sia l'incontro così presto è un ottimo segnale per il club di Torino.

Allegri: "Pogba? Non me lo ricordo, ho la memory card piena"

