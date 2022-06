Calcio

Calciomercato, Pogba-Juventus: visite e accordo. Real Madrid: 100 milioni per Tchouaméni

CALCIOMERCATO - Esami clinici negli Stati Uniti per il "Polpo": è tutto fatto per il suo ritorno in bianconero. I Blancos non vogliono saperne di darla vinta al PSG per il centrocampista del Monaco. Sottil è il nuovo allenatore dell'Udinese. Cuadrado smentisce ogni voce di mercato sul suo conto.

00:00:56, 2 ore fa