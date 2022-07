Tottenham di Antonio Conte resta una delle squadre più attive in queste primissime battute di calciomercato estivo. Gli Spurs hanno ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante brasiliano Richarlison, in arrivo dall'Everton per 50 milioni di sterline (circa 58 milioni di euro) più eventuali 10 di bonus (11.5 di euro). Il contratto è su base quinquennale, con scadenza a giugno 2027. Dopo Ivan Perisic , Fraser Forster e Yves Bissouma, ildiresta una delle squadre più attive in queste primissime battute di calciomercato estivo. Gli Spurs hanno ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante brasiliano, in arrivo dall'Everton per 50 milioni di sterline (circa 58 milioni di euro) più eventuali 10 di bonus (11.5 di euro). Il contratto è su base quinquennale, con scadenza a giugno 2027.

Richarlison, classe 1997, lascia l'Everton dopo quattro anni in cui ha realizzato 43 gol in 135 partite, 11 dei quali nella scorsa stagione. Il suo grande obiettivo nell'immediato futuro sarà performare ad alto livello per conquistare la convocazione in nazionale per i Mondiali, in programma tra il 21 novembre e il 18 dicembre in Qatar. Richarlison vanta già 36 presenze con la Seleçao, condite da 14 reti.

Ma il mercato del Tottenham potrebbe arricchirsi molto presto di un'altra pedina. Secondo gli ultimi rumors, gli Spurs sarebbero a un passo dall'accordo con Clement Lenglet, difensore francese del Barcellona.

