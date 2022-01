Christian Eriksen da calciatore, sette mesi dopo l’attacco cardiaco nel corso del match degli Europei 2020 Danimarca-Finlandia, potrebbe ripartire dalla Premier League e oggi, l’attendibile The Athletic, si è sbilanciato spiegando che la squadra che sarebbe vicina ad ingaggiare Brentford che avrebbe praticamente definito l’operazione offrendo un contratto di 6 mesi con opzione per un altro anno, a determinate condizioni. Nei giorni scorsi la stampa inglese aveva sottolineato come la seconda carriera dida calciatore, sette mesi dopo l’attacco cardiaco nel corso del match degli Europei 2020 Danimarca-Finlandia, potrebbe ripartire dalla Premier League e oggi, l’attendibile, si è sbilanciato spiegando che la squadra che sarebbe vicina ad ingaggiare l’ex fantasista dell’Inter , sarà ilche avrebbe praticamente definito l’operazione offrendo un contratto di 6 mesi con opzione per un altro anno, a determinate condizioni.

Eriksen dunque già nei prossimi giorni potrebbe riabbracciare dunque il campionato in cui ha giocato tra il 2013 e il 2020 con la maglia del Tottenham e ritrovare Antonio Conte, attuale allenatore degli Spurs e tecnico con cui ha vinto uno scudetto in nerazzurro la scorsa primavera, nei panni di avversario. Proprio il tecnico salentino di Eriksen aveva detto: Le porte di questo club sono sempre aperte, è bellissimo che Christian possa riprendere a giocare”. Le loro strade però sono destinate ad incrociarsi in qualità di antigonisti.

