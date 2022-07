Il West Ham ha raggiunto l'accordo verbale per l'arrivo di Scamacca dal Sassuolo. Una vendita importante a cifre record per i neroverdi: 36 milioni di euro più 6 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Domani (sabato) ci sarà lo scambio di documenti e le firme. Negli ultimi giorni si era fatto forte il pressing degli inglesi per l'attaccante italiano, oltre a quello del PSG. Le ultime ore sono state decisive per raggiungere l'accordo. L'ultima stagione è stata quella della consacrazione per Gianluca Scamacca: 16 gol in 36 presenze con la maglia del Sassuolo e una notorietà internazionale che l'ha fatto diventare uno degli attaccanti più ricercati di questa sessione.

Ad

Calciomercato De Ketelaere-Milan, ci siamo! Il West Ham vuole Scamacca UN' ORA FA

De Ketelaere-Milan, ci siamo! Il West Ham vuole Scamacca

Calciomercato Marotta: "Skriniar? Valutiamo tutto. Bremer opportunità sfumata" 5 ORE FA